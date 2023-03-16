Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,30 гривні (+20 копійок проти 15 березня), а купити за 38,75 гривні (+10 копійок).

Актуально Долар майже по 38 гривень: чи продовжить курс падати цього тижня

Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (+11 копійок), а продають – за 38,69 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продають – за (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,91 гривні (-34 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,58 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,70 гривні (+10 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують по 40,61 гривні (-33 копійки), а продають за 40,95 гривні (-16 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати готівковий курс поблизу нової рівноважної позначки. Разом з тим вона підкреслює, що загальні тенденції роблять цю задачу доволі складною.