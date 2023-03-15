Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 15 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,10 гривні (-7 копійок пороти 14 березня), а купити за 38,65 гривні (-2 копійки).
Актуально Долар майже по 38 гривень: чи продовжить курс падати цього тижня
- Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (бе змін), а продають в середньому за 41,10 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,32 гривні (+2 копійки), а продають – за 38,70 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,70 гривні (+10 копійок), а продаж – 41,25 гривні (+25 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,51 гривні (+6 копійок), а продаж – 38,60 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 40,94 гривні (+18 копійок), а продають за 41,11 гривні (+12 копійок).
Яким буде курс цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати готівковий курс поблизу нової рівноважної позначки. Разом з тим вона підкреслює, що загальні тенденції роблять цю задачу доволі складною.
Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар.