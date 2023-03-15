Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 15 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,10 гривны (-7 копеек пороты 14 марта), а купить за 38,65 гривны (-2 копейки).
Актуально Доллар почти по 38 гривен: продолжит ли курс падать на этой неделе
- Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (бе перемен), а продают в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,32 гривны (+2 копейки), а продают – за 38,70 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,70 гривны (+10 копеек), а продажа – 41,25 гривны (+25 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,51 гривны (+6 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 40,94 гривны (+18 копеек), а продают за 41,11 гривны (+12 копеек).
Каким будет курс этой недели
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе участнику наличного рынка постараются по крайней мере удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки. Вместе с тем, она подчеркивает, что общие тенденции делают эту задачу довольно сложной.
Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар.