Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,10 гривны (-7 копеек пороты 14 марта), а купить за 38,65 гривны (-2 копейки).

Актуально Доллар почти по 38 гривен: продолжит ли курс падать на этой неделе

Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (бе перемен), а продают в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,32 гривны (+2 копейки), а продают – за 38,70 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,70 гривны (+10 копеек), а продажа – 41,25 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,51 гривны (+6 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+5 копеек).

(+6 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 40,94 гривны (+18 копеек), а продают за 41,11 гривны (+12 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе участнику наличного рынка постараются по крайней мере удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки. Вместе с тем, она подчеркивает, что общие тенденции делают эту задачу довольно сложной.