Ситуация на наличном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке в большинстве своем находился возле отметки 38,5 гривны за доллар, которую, очевидно, можно считать новым равновесным уровнем.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это произошло после довольно резкого удешевления американской валюты в понедельник, которое произошло из-за еще одной волны разочарования среди участников рынка: рост курса накануне многие восприняли как сигнал о росте спроса, однако значительной заинтересованности в приобретении наличного доллара так и не произошло.

Население меньше покупает валюты

Золотько подчеркивает, что в четверг и пятницу (9 – 10 марта) дневной объем покупки наличной валюты сократился до 50 миллионов долларов, это на 8 – 9 миллионов долларов меньше средних показателей в эти дни с начала года.

При этом общая разница между приобретенной и купленной населением валютой сократилась с 20 – 25 миллионов долларов в день до 15 – 16 миллионов долларов.

Чего ждать от курса этой недели

На этой неделе участники наличного рынка будут пытаться по крайней мере удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки, считает банкир Анна Золотько. Вместе с тем она подчеркивает, что общие тенденции делают эту задачу довольно сложной.

Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

Какой сегодня наличный курс