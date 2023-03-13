Курс валют в банках
По данным Минфина, 13 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,20 гривны (без изменений по сравнению с 10 марта), а купить за 38,70 гривны (также без изменений).
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Наличное евро банки покупают за 40,10 грн (без изменений), а продают в среднем за 40,82 грн (+7 копеек).
Курс в обменниках Украины
В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,20 гривны (+3 копейки), а продают – за 38,51 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (+32 копейки), а продажа – 40,96 гривны (+44 копейки).
Курс на черном рынке
На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,35 грн (без изменений), а продажа – 38,49 грн (без изменений).
Евро покупают по 40,64 гривны (+34 копейки), а продают за 40,89 гривны (+33 копейки).
Может ли гривна укрепиться еще больше
- Как сообщил банкир Герман Марченко в комментарии 24 Канала, дальнейшее укрепление гривни маловероятно, ведь для этого нет экономически обоснованных оснований.
По словам банкира, что наличный курс в обменных пунктах на следующей неделе будет стабильным и прогнозируемым, так что в период с 13 по 19 марта глобальных изменений не предусматривается.
Курсовые колебания возможны в размере 0,3-0,5 гривны, наличный курс будет находиться в пределах 38-39 гривен за доллар и 40-41 гривны за евро.