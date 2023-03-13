Курс валют в банках

По данным Минфина, 13 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,20 гривны (без изменений по сравнению с 10 марта), а купить за 38,70 гривны (также без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,10 грн (без изменений), а продают в среднем за 40,82 грн (+7 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,20 гривны (+3 копейки), а продают – за 38,51 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.



Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (+32 копейки), а продажа – 40,96 гривны (+44 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,35 грн (без изменений), а продажа – 38,49 грн (без изменений).



Евро покупают по 40,64 гривны (+34 копейки), а продают за 40,89 гривны (+33 копейки).

Может ли гривна укрепиться еще больше