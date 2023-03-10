Может ли курс обвалиться еще больше

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что дальнейшее укрепление гривны маловероятно, ведь для этого нет экономически обоснованных оснований.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Можно сказать, что наличный курс является оптимальным в условиях войны. И самое главное: это положительное свидетельство стабилизации экономики страны после изнурительного зимнего периода.

Основные причины курсовой стабильности, по мнению Марченко:

умеренный уровень инфляции (менее 1% в месяц);

мощная макрофинансовая помощь, прежде всего, от ЕС США, Великобритании (более 6 миллиардов долларов за январь – февраль);

поступление валюты от экспортных сделок (зерна, металл и так далее);

эффективные действия регулятора, направленные на достижение баланса между спросом и предложением на наличную валюту в результате валютных интервенций и новых депозитных "конвертационных" программ;

постоянные учетная ставка и официальный курс валют;

эффективные действия ВСУ и психологическая стойкость украинцев;

постепенное возрастание бизнес-активности, увеличение доверия граждан к банковской системе и т.д.

Наличный курс на следующей неделе

Банкир отмечает, что наличный курс в обменных пунктах на следующей неделе будет стабильным и прогнозируемым, так что в период с 13 по 19 марта глобальных изменений не предусматривается:

курсовые колебания возможны в размере 0,3 – 0,5 гривны,

возможны в размере 0,3 – 0,5 гривны, наличный курс будет находиться в пределах 38 – 39 гривен за доллар и 40 – 41 гривны за евро.

Судя по всему, в ближайшие 2 – 3 недели курсовой коридор сохранится в своих новых пределах, что непременно положительно отразится на экономическом развитии страны уже в апреле – мае 2023 года.

– прогнозирует Марченко.

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Курс валют в банках

10 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,20 гривны (-10 копеек против 9 марта), а купить за 38,70 гривны (-15 копеек).

(-10 копеек против 9 марта), а купить за (-15 копеек). Наличное евро банки покупают за 40,10 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,80 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,17 гривны (-3 копейки), а продают – за 38,54 гривны (-21 копейка).

(-3 копейки), а продают – за (-21 копейка). Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (без изменений), а продажа – 40,52 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке