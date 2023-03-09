Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,30 гривны (-10 копеек против 8 марта), а купить за 38,85 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 40,91 гривны (-29 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,20 гривны (+18 копеек), а продают – за 38,75 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

(+18 копеек), а продают – за (-13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (+12 копеек), а продажа – 40,72 гривны (-33 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,45 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,60 гривны (-15 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 40,35 гривны (-11 копеек), а продают за 40,65 гривны (-25 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкира Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что украинцы стали чаще покупать именно безналичную валюту Это дает предпосылки прогнозировать сохранение общего тренда по укреплению наличного курса гривны. Потенциал для него, как показал прошлый вторник, достаточно существенен.