Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,30 гривні (-10 копійок проти 8 березня), а купити за 38,85 гривні (-5 копійок).

Актуально Американські гірки для долара: чи може курс раптово піти вгору

Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 40,91 гривні (-29 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (+18 копійок), а продають – за 38,75 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійок), а продають – за (-13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,72 гривні (-33 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,45 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,60 гривні (-15 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 40,35 гривні (-11 копійок), а продають за 40,65 гривні (-25 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Банкіра Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, відмітила, що українці стали частіше купувати саме безготівкову валюту. Це дає передумови прогнозувати збереження загального тренду на зміцнення готівкового курсу гривні. Потенціал для нього, як показав минулий вівторок, є досить суттєвим.