Що відбувається з курсом на готівковому ринку

28 лютого курс долара різко знизився за добу. Так, наприклад, в обмінниках падіння сталось в межах гривні. Сьогодні купівля американської валюти продовжила знижуватись, а от продаж дещо зріс.

До теми Курс долара обвалився: чи варто вже зараз купувати валюту

Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Укріплення гривні на початку року відбувається завдяки позитивним економічним новинам. А саме про те, що Україна в цьому році може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також, "впевненості" гривні додали запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу лишиться без змін.

Готівковий курс 2 березня

​ В банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (-10 копійок проти 1 березня), а купити за 39,20 гривні (-10 копійок).

України можна продати в середньому за 38,40 гривні (-10 копійок проти 1 березня), а купити за 39,20 гривні (-10 копійок). В обмінниках купують долар США в середньому за 38,57 гривні (-38 копійок), а продають – за 39,17 гривні (+75 копійок).

купують долар США в середньому за 38,57 гривні (-38 копійок), а продають – за 39,17 гривні (+75 копійок). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,85 гривні (-2 копійки), а продаж – 39 гривень (+2 копійки).

Банкір Герман Марченко пояснив що таке падіння курсу ніщо інше як брижі, або так звані дрібні хвилі. Тож вважає, що їх слід сприймати спокійно, без надмірного ажіотажу. Ба більше, на його думку, це навряд свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу.

Чому курс може зрости

Анна Золотько попереджає, що зазвичай за подібним падінням сліду рівно протилежна ситуація. Оскільки за час ажіотажу формується навіс відкладеного попиту, як от зараз.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Тож за цією хвилею зміцнення прийде хвиля послаблення гривні. Вона буде менш потужною, але саме під час неї готівковий ринок шукатиме нове рівноважне значення. Найскладніше питання полягає в тому, де саме зупиниться хвиля ревальвації готівкової гривні. На жаль, чесну відповідь на це питання може дати лише ринок.

Яким буде курс найближчим часом: прогноз

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Є всі підстави вважати, що протягом 2 – 3 днів курсова ситуація вирівняється і буде в коридорі 38,00 – 39,50 гривні за долар. Тобто навіть якщо і є підстави для зміцнення гривні, все одно є певні межі, до яких національна валюта може дійти.

Анна Золотько прогнозу, що курс буде в межах 37,3 – 37,6 гривні за долар, а нижче 38 – 38,2 гривні за долар вартість долара впасти не зможе.