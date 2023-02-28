Що означає сьогоднішнє різке падіння долара

Як розповідає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), таке різке падіння не варто розглядати, як зміну валютних трендів.

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Зміцнення гривні ми спостерігали впродовж усього лютого. Сьогоднішня ситуація і є свідченням того, що економічна ситуація в країні стабілізується.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Нагадаю, що інфляція з початку року становить 1,5%, а міжнародна макрофінансова допомога цементує державний бюджет, зменшуючи розрив між доходами та видатками. Водночас і у зміцнення гривні є свої притомні "межі": на наш погляд, курсовий коридор в 38,00 – 39,50 гривні є найбільш економічно обґрунтованим.

Головне – без надмірного ажіотажу

Герман Марченко розповідає, що теперішня ситуація з курсом долара – це так звані "брижі", тобто дрібні хвилі.

Це слід сприймати спокійно, без надмірного ажіотажу і навряд чи це свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу,

– каже експерт.

За всіма прогнозами, така курсова ситуація "не назавжди" й у найближчі 2 – 3 дні вона вирівняється, тому громадянам не варто піддаватися на такі коливання й скупляти масово валюту. Лише якщо є нагальна потреба.

Серед причин, які могли спричинити таке коливання, цілком може бути надлишок готівкової валюти, тобто пропозиція на 5 – 7% вища за наявний попит.

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