Що означає сьогоднішнє різке падіння долара
Як розповідає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), таке різке падіння не варто розглядати, як зміну валютних трендів.
Читайте також Долар впав майже на 1 гривню з початку року: чому це відбувається в умовах війни
Зміцнення гривні ми спостерігали впродовж усього лютого. Сьогоднішня ситуація і є свідченням того, що економічна ситуація в країні стабілізується.
Нагадаю, що інфляція з початку року становить 1,5%, а міжнародна макрофінансова допомога цементує державний бюджет, зменшуючи розрив між доходами та видатками. Водночас і у зміцнення гривні є свої притомні "межі": на наш погляд, курсовий коридор в 38,00 – 39,50 гривні є найбільш економічно обґрунтованим.
Головне – без надмірного ажіотажу
Герман Марченко розповідає, що теперішня ситуація з курсом долара – це так звані "брижі", тобто дрібні хвилі.
Це слід сприймати спокійно, без надмірного ажіотажу і навряд чи це свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу,
– каже експерт.
За всіма прогнозами, така курсова ситуація "не назавжди" й у найближчі 2 – 3 дні вона вирівняється, тому громадянам не варто піддаватися на такі коливання й скупляти масово валюту. Лише якщо є нагальна потреба.
До теми Чому долар обвалився 28 лютого і чого чекати далі
Курс долара в останній день лютого
- Зранку 28 лютого за даними "Мінфіну" готівковий долар в банках можна було продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок).
- В обмінниках купити долар можна було в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продати – за 39,33 гривні (-37 копійок), за даними finance.ua.
- На чорному ж ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 39,15 гривні (-46 копійок).