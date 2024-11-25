Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 22 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 42,99 гривні. Тобто, ціна впала на 47 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 26 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,43 гривні,

євро – 43,47 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,45 гривні, продаж – 41,79 гривні.

Які курси прогнозують цього тижня

Як повідомила 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня у середу котирування опустилися до рівня 41,20 гривень за долар. І таке зміцнення гривні у безготівковому сегменті не сильно позначилося на готівковому курсу. Протягом тижня валюту пропонували в діапазоні 41,5 – 41,65 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На кінець цього тижня припадає перехідна дата – період сплати зарплат. Це призведе до додаткового попиту на валюту з боку населення.

Водночас цього місяця попит буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.

Зверніть увагу! Протягом цього тижня вартість валюти у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,50 – 41,80 гривень за долар.