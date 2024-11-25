Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,31 гривне. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 22 ноября. Официальный курс евро зато составляет 42,99 гривны. То есть, цена упала на 47 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 26 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 43,47 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,45 гривны, продажа – 41,79 гривны.

Какие курсы прогнозируют на этой неделе

Как сообщила 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе в среду котировки опустились до уровня 41,20 гривен за доллар. И такое укрепление гривны в безналичном сегменте не сильно сказалось на наличном курсе. В течение недели валюту предлагали в диапазоне 41,5 – 41,65 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На конец этой недели приходится переходная дата – период уплаты зарплат. Это приведет к дополнительному спросу на валюту со стороны населения.

В то же время в этом месяце спрос будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.

Обратите внимание! В течение этой недели стоимость валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,50 – 41,80 гривен за доллар.