Какая цена за евро

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала заметил, что режим управляемой гибкости, который сейчас действует, почти гарантирует, что стремительные изменения на рынке исключены.

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Лесовой напоминает, что на следующей неделе начинается сезон различных акционных программ, а значит граждане, которые имеют валютные сбережения, будут покупать необходимые вещи по выгодным ценам.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Благодаря продавцам валюты может быть достигнут баланс со спросом. Кроме того, от экспортеров ожидается уменьшение предложения, что было связано с периодом проплаты налогов.

Как прогнозирует банкир, с 25 ноября по 1 декабря колебания европейской валюты будет таким: