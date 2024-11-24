Яка ціна за євро

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу зауважив, що режим керованої гнучкості, який зараз діє, майже гарантує, що стрімкі зміни на ринку виключені.

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Лєсовий нагадує, що наступного тижня розпочинається сезон різних акційних програм, а отже громадяни, які мають валютні заощадження, куплятимуть необідні речі за вигідними цінами.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Завдяки продавцям валюти може бути досягнуто балансу з попитом. Крім того, від експортерів очікується зменшення пропозиції, що було пов'язано з періодом проплати податків.

Як прогнозує банкір, з 25 листопада по 1 грудня коливання європейської валюти буде таким: