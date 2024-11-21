Який прогноз щодо курсу з 25 листопада

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий нагадав, що режим керованої гнучкості майже гарантує, що на ринку виключені стрімкі зміни, пов'язані, чи то з поточними економічно-воєнними обставинами (наприклад, з прискоренням інфляції до 10% за підсумками року), чи з "вірусом" ажіотажного попиту.

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Лєсовий додає, що зараз активність на ринку буде досить високою, адже наступного тижня стартує сезон знижок, акцій, бонусів тощо. Банкір зауважує, що частина громадян, що має валютні заощадження, може скористатися цим сезоном, придбавши необхідні речі за вигідними цінами та подарунки на прийдешні свята.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Окрім того, очікується зменшення пропозиції від експортерів, яка була пов'язана з періодом проплати податків. Цілком можливо, що за підсумками листопада долар зросте не більше, як на 0,8 – 1%.

Нагадуємо! Офіційний курс станом на 1 листопада склав 41,21 гривні за долар. Відтак цілком можливо, що 1 грудня курсові показники "застигнуть" на позначці від 41,5 – 41,6 гривні за долар.

Яких цін на валюти чекати

За прогнозами Лєсового, коридори валютних коливань на міжбанку будуть в межах 41,2 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро. На готівковому ринку коливання становитимуть 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.

Інші характеристики:

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 грн на долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за євро, 0,5 – 0,7 за євро.

Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! Очікується, що наступного тижня ринок валют буде досить активним, однак курсові показники лише незначно зміняться, що буде викликано активною роллю продавців.