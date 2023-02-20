Зміцнення гривні у 2023 році
Олег Гетман, у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що в першу чергу зміцненню гривні сприяло збільшення обсягів золото-валютних резервів, які поповнювались внаслідок фінансової допомоги від Європи та США.
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Також він додав, що важливим фактором було те, що такі надходження, значно перекриває відтік валюти з країни.
У нас позитивний платіжний баланс. Це очевидно для фінансових гравців й вони відповідно мають позитивні настрої щодо стійкості національної валюти. Це в першу чергу. Це головний фактор.
З цим погоджується й економіст Данило Монін, який нагадав, що Україна отримала близько 3,2 мільярда доларів. На його думку, це дозволило стабілізувати дисбаланс щодо імпорту, а міжнародні резерви зросли майже на півтора мільярда доларів за січень.
Це викликано двома факторами: насамперед курс валюти був нижчим ніж у грудні. Хоча зазвичай у січні, після великого закриття року по бюджету попит на валюту зростає, але цього року це, в принципі, не було. І другий чинник – це фінансова допомога від Заходу.
Довіра до банківської системи
Також серед підприємців покращились очікування та зникли панічні настрої міняти гривню на іншу валюту. В наслідок цього починають зростати депозити та відновлюватись довіра до банківської системи.
Населення обирає тримати гроші не лише у валюті, але й інші фінансові інструменти: державні облігації, воєнні, депозити тощо. Причому в національній валюті,
– розповідає він.
Тож Гетман резюмує, що це все сприяє відсутності тиску на долар, що допомагає гривні потрохи укріплюється на готівковому ринку.
Який курс гривні до долара на готівковому ринку зараз
- В банках можна продати в середньому за 39,55 гривні, а купити за 39,98 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 39,67 гривні, а продають – за 39,97 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні, а продаж – 39,90 гривні.