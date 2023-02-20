Укрепление гривны в 2023 году

Олег Гетман, в комментарии 24 Каналу, подчеркнул, что в первую очередь укреплению гривны способствовало увеличение объемов золото-валютных резервов, пополнявшихся в результате финансовой помощи от Европы и США.

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Также он добавил, что важным фактором было то, что такие поступления значительно перекрывают отток валюты из страны.

Олег Гетман Экономист У нас положительный платежный баланс. Это очевидно для финансовых игроков и у них соответственно позитивные настроения относительно устойчивости национальной валюты. Это в первую очередь. Это главный фактор.

С этим соглашается и экономист Даниил Монин, напомнивший, что Украина получила около 3,2 миллиарда долларов. По его мнению, это позволило стабилизировать дисбаланс по импорту, а международные резервы выросли почти на полтора миллиарда долларов за январь.

Даниил Монин Экономист Это вызвано двумя факторами: прежде всего, курс валюты был ниже чем в декабре. Хотя обычно в январе, после закрытия года по бюджету спрос на валюту растет, но в этом году это, в принципе, не было. И второй фактор – это финансовая помощь Запада.