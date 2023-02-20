Укрепление гривны в 2023 году
Олег Гетман, в комментарии 24 Каналу, подчеркнул, что в первую очередь укреплению гривны способствовало увеличение объемов золото-валютных резервов, пополнявшихся в результате финансовой помощи от Европы и США.
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Также он добавил, что важным фактором было то, что такие поступления значительно перекрывают отток валюты из страны.
У нас положительный платежный баланс. Это очевидно для финансовых игроков и у них соответственно позитивные настроения относительно устойчивости национальной валюты. Это в первую очередь. Это главный фактор.
С этим соглашается и экономист Даниил Монин, напомнивший, что Украина получила около 3,2 миллиарда долларов. По его мнению, это позволило стабилизировать дисбаланс по импорту, а международные резервы выросли почти на полтора миллиарда долларов за январь.
Это вызвано двумя факторами: прежде всего, курс валюты был ниже чем в декабре. Хотя обычно в январе, после закрытия года по бюджету спрос на валюту растет, но в этом году это, в принципе, не было. И второй фактор – это финансовая помощь Запада.
Доверие к банковской системе
Также у предпринимателей улучшились ожидания и исчезли панические настроения менять гривну на другую валюту. В результате начинают расти депозиты и восстанавливаться доверие к банковской системе.
Население выбирает держать деньги не только в валюте, но и другие финансовые инструменты: государственные облигации, военные, депозиты и так далее. Причем в национальной валюте,
– рассказывает он.
Так что Гетман резюмирует, что это все способствует отсутствию давления на доллар, что помогает гривне понемногу укрепляется на наличном рынке.
Какой курс гривны к доллару на наличном рынке сейчас
- В банках можно продать в среднем за 39,55 гривны, а купить за 39,98 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 39,67 гривны, а продают – за 39,97 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны, а продажа – 39,90 гривны.