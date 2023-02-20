Ситуация на наличном рынке

В комментарии 24 Каналу, банкир Анна Золотько напомнила, что в начале прошлой недели курс достаточно динамично снижался и уже к среде достиг минимальных отметок на уровне 39,7 – 39,8 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В последний раз такие уровни фиксировались в декабре 2022 года. Укрепление гривны обусловлено понижением спроса на наличную иностранную валюту. С одной стороны, из-за увеличения популярности инструмента покупки валюты с размещением на трехмесячном депозите, с другой, из-за постепенного оживления потребительского спроса.

Банкир отметила, что только в конце прошлой недели стоимость доллара немного выросла, однако уже в понедельник, после очередной попытки участников рынка закрепить растущий курсовой тренд, гривна стабилизировалась на уровне 39,75 – 39,9 гривны за доллар.

Какой курс сейчас

По состоянию на 20 февраля курс доллара к гривне на наличном рынке выглядит следующим образом:

в банках можно продать в среднем за 39,55 гривны, а купить за 39,98 гривны;

можно продать в среднем за 39,55 гривны, а купить за 39,98 гривны; в обменниках покупают доллар в среднем за 39,67 гривны, а продают – за 39,97 гривны;

покупают доллар в среднем за 39,67 гривны, а продают – за 39,97 гривны; на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько не исключает, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.

Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.

По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 – 40,3 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Кстати, банкир Герман Марченко тоже считает, что на этой неделе ситуация на наличном рынке особо не будет отличаться от предыдущей. Так что курс будет находиться в рамках 39,5 – 41 гривны за доллар.