Курс валют в банках

По данным "Минфина", 20 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,55 гривны (+5 копеек против 17 февраля), а купить за 39,98 гривны (-2 копейки).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 41,80 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,67 гривны (+2 копейки), а продают – за 39,97 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,07 гривны (+42 копейки), а продажа – 42,38 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,90 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 42,12 гривны (+4 копейки), а продают за 42,32 гривны (-3 копейки).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, что с 20 по 26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться стабильная и прогнозируемая ситуация. Курс наличного доллара будет находиться в сложившихся в начале февраля пределах в 39,5 – 41 гривну за доллар.

Вместе с тем в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные "границы".