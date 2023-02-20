Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,55 гривні (+5 копійок проти 17 лютого), а купити за 39,98 гривні (-2 копійки).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 41,80 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 42,50 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,67 гривні (+2 копійки), а продають – за 39,97 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,07 гривні (+42 копійки), а продаж – 42,38 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,90 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 42,12 гривні (+4 копійки), а продають за 42,32 гривні (-3 копійки).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, що з 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривні за долар.

Разом з тим, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".