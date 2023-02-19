Почему гривня крепнет

Экономисты, опрошенные 24 Каналом, отмечают, что на укрепление гривны влиял ряд факторов. В частности, финансовые, психологические и сокращение разрыва между импортом и экспортом.

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Финансовая помощь и международные резервы

Экономист Даниил Монин отмечает, что процессы на валютном рынке в январе развивались лучше, чем он ожидал. По его мнению, это было вызвано двумя факторами:

в первую очередь, курс валюты был ниже, чем в декабре, хотя обычно в январе спрос на валюту растет, но в 2023 году этого не произошло;

финансовая поддержка Запада.

Даниил Монин Экономист Украина получила около 3,2 миллиарда долларов, что позволило стабилизировать дисбаланс по импорту, а международные резервы выросли почти на полтора миллиарда долларов за январь. Это позволяет говорить, что в Украину валюты приходит больше, чем уходит, и соответственно укрепляется курс.

Олег Гетман также подчеркивает, что в первую очередь укреплению гривны способствовало увеличение объемов золото-валютных резервов, которые пополнялись финансовой помощью от Европы и США. Эти поступления значительно перекрывает отток валюты из страны.

Олег Гетман Экономист Поэтому у нас есть положительный платежный баланс. Это очевидно для финансовых игроков и у них соответственно позитивные настроения относительно устойчивости национальной валюты. Это в первую очередь. Это главный фактор.

Сокращение разрыва между импортом и экспортом

Следующим не менее важным фактором, способствующим укреплению гривны, является успешно работающий зерновой коридор. Таким образом, украинский экспорт постепенно и стабильно растет.

Психологический фактор и доверие к банковской системе

И последний, но не менее важный фактор укрепления гривны, по мнению Гетмана, психологический. Речь идет об улучшении ожиданий предпринимателей и исчезновении у населения панических настроений менять гривну на другую валюту. В результате начинают расти депозиты и восстанавливаться доверие к банковской системе.

Население выбирает держать деньги не только в валюте, но и другие финансовые инструменты: государственные облигации, военные, депозиты и т.д. Причем в национальной валюте,

– рассказывает он.

Так что Гетман резюмирует, что это все способствует отсутствию давления на доллар, что помогает гривне понемногу укрепляется на наличном рынке.

За счет имплементирования нескольких инструментов хеджирования валютного риска от регулятора – трехмесячный депозит с возможностью покупки валюты и шестимесячный депозит по официальному курсу НБУ – на рынке спрос немного ослаб и дал возможность стабилизироваться наличному курсу доллара на уровне 40 гривен за доллар. Также на спрос влияет дефицит гривны "на руках" населения,

– объясняет укрепление гривны дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

Чего ждать от курса весной

В разговоре с 24 Каналом Олег Гетман подчеркнул, что динамику курса задает НБУ, поскольку 90% сделок происходят безналично по фиксированному курсу 36,6 гривны за доллар. И только около 10% операций – в наличном направлении, которое плавает в пределах 39–41 гривна.

Поэтому экономист объясняет, что таким образом не стоит обращать внимание на то, что происходит в наличных, поскольку это лишь одна десятая от того, что происходит в других направлениях операций.

Что касается прогнозов. То есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а наоборот может еще и укрепляться гривна,

– прогнозирует Гетман.

Что касается того, каким все же будет наличный курс, экономист считает, что он будет колебаться возле фиксированного – "плюс-минус три-четыре гривны".

Даниил Монин также достаточно оптимистичен по отношению к курсу гривны к доллару и пока не видит проблем, при которых бы наличный курс не удержался на текущем уровне.

По его мнению, могут возникнуть проблемы, только если будут задержки с поступлениями финансирования. К примеру, будет поступать не 3 миллиарда, а 1,5 или 1. Вместе с тем считает, что весной будет достаточно стабильная курсовая ситуация.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В феврале был сформирован экономически обоснованный валютный коридор на ближайшие 1,5– 2 месяца. Именно поэтому, вероятнее всего, амплитуда колебаний наличного курса в марте составит 39,5–41 гривну за доллар. В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую.

Банкир добавляет, что имеющиеся военные риски в определенной степени будут "давить" на валютный рынок и в марте. Но вера общества в ВСУ, психологическая стойкость перед возможными повторными атаками нивелируют панические настроения.

Таким образом, опираясь на сугубо экономические факторы, можно прогнозировать, что ситуация на валютном рынке в марте будет оставаться стабильной, и наличный курс доллара будет в "люфте" 39,5–41 гривна за доллар,

– прогнозирует Марченко.

Какая ситуация сейчас на наличном рынке

17 февраля наличный курс колебался в пределах 39,50–40 гривен за доллар. Также в течение последней недели гривна уверенно и стабильно укреплялась и даже превзошла прогнозы банкиров.

Так Анна Золотько прогнозировалась, что наличный курс находится в коридоре в коридоре 39,60–40,40 гривны.

Вернется ли НБУ к плавающему курсу

По мнению дилера Департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, сейчас на рынке не видно возможностей для возвращения к плавающему курсу, пока НБУ систематически поддерживает гривну и вынужден продавать валюту. Но при этом резервы не опустошаются за счет помощи международных партнеров.

Даниил Монин напоминает о заявлении НБУ, в котором регулятор отметил, что в течение 2023 года не будет возвращаться к плавающему курсу, однако может рассмотреть вопрос об изменении текущего фиксированного курса на другой.

Плавающий курс сейчас в принципе невозможен, пока не закончится война, а может даже после, поскольку у нас сейчас на межбанковском рынке разница между покупкой и продажей валюты составляет 3 миллиарда долларов в месяц. А плавающий курс всегда предполагал, что спрос и предложение определяют, какой курс будет устанавливаться,

– рассказывает Монин.

Так что если НБУ отпустит курс, сразу произойдет большая девальвация, чего НБУ не допустит. Он объясняет, что финансовая помощь заходит вне межбанковского рынка сразу на счета Минфина. Соответственно, эти деньги не попадают на рынок и именно поэтому в дальнейшем будет держаться фиксированный курс.

НБУ может поднять официальный курс

Что касается уровня фиксированного курса, Монин считает, что может быть рассмотрен вопрос девальвации фиксированного курса до около 40 гривен. Чтобы с одной стороны минимизировать какие-либо операции, связанные с розницей двух курсов, с другой стороны, приблизить к курсу в бюджете.

Поскольку бюджет был постоянным на 42,2 и правительство планировало доходы, финансовую помощь и кредиты по курсу 42,2, а сейчас курс 36,6. Это разница примерно в 15% и соответственно: с одной стороны, НБУ не хочет увеличивать курс, чтобы не увеличивать инфляцию, с другой стороны государство не будет дополучать фактически 15% всех импортных доходов и всей финансовой помощи, что будет сказываться на поступлении в бюджет,

– объясняет он.

Поэтому, по мнению экономиста, в качестве компромисса может быть фиксированный курс 40, чтобы с одной стороны инфляцию не столь сильно увеличить, а с другой стороны, чтобы государство дополнительно получало при переводе валютной финансовой помощи или импортного НДС больше денег вследствие более высокого курса гривны к доллару.

А вот, по мнению экономиста Олега Гетмана, оснований для поднятия официального курса гривны к доллару пока нет.

У нас положительный платежный баланс, у нас сокращается дыра по торговому балансу, есть положительные ожидания, так что я не вижу никаких оснований пересматривать в сторону увеличения этот курс. Да, в бюджете он предусмотрен больше, но бюджет будет еще много раз в течение года корректироваться,

– отмечает он.

Что говорят в НБУ

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отмечал, что режим фиксированного обменного курса до сих пор актуален. Именно он играет немаловажную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности страны. Так что в ближайшее время регулятор не отпустит курс.

Чтобы вернуться к плавающему курсу нужно: