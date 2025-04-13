Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, подчеркнув, что в 2024 году государственный бюджет был перевыполнен на 32%, а перед этим на 50%.

Смотрите также Если война затянется на годы: как будет выживать экономика Украины

О наличии инвестиций в Украине

Экономист рассказал, что в 2025 году, согласно подсчетам, минимальное перевыполнение бюджета составит 800 миллиардов гривен. Это, с его слов, прекрасное окно возможностей для того, чтобы снижать налоги и давать дышать реальному сектору экономики.

К сожалению, проводится противоположная политика. Украинские предприятия самостоятельно сделать не могут ничего,

– заметил Кухар.

Государству, как пояснил экономист, нет необходимости вкладывать деньги, поскольку все сферы, требующие инвестиций – имеют эти деньги, а также доступ к ним, в частности благодаря западным партнерам. Нигде дефицита финансирования инвестиций, как подчеркнул Кухар, нет.

"Конечно, что строительство требует больше денег, но уже дождемся завершения войны, чтобы не строиться под бомбами", – озвучил Кухар.

Что нагнетает климат в сфере бизнеса?

Среднемесячная зарплата украинца восстановилась до довоенного уровня. ВВП в долларах восстановится в этом году и даже, со слов экономиста, превысит довоенный уровень. Конечно Украина потеряла 70% металлургии, это физически разрушенные заводы, не хватает 20% спаханых земель, потому что они оккупированы.

Однако украинская экономика на 3-й год войны, как заметил Кухар, чувствует себя очень неплохо благодаря западной помощи, умелым действиям правительства, которое не мешало и помогало там, где надо было.

Однако действия налогового комитета парламента во главе с Даниилом Гетманцем создали максимально гнетущую атмосферу в бизнес-климате Украины, который не дает экономике подниматься и развиваться дальше,

– рассказал экономист.

Он объяснил, что безумное перевыполнение бюджета – это результат завышенных налогов в период войны. По его словам, для чего это делается, ему неизвестно. Кухар отметил, что государству действительно нужны деньги, но сколько именно – написано в государственном бюджете Украины, это 2,3 триллиона гривен.

"Вот эту сумму мы легко получаем благодаря внешнему и внутреннему финансированию. Зачем мы сдираем со своей экономики еще лишний триллион 3-й год подряд?", – задался вопросом экономист.

Михаил Кухар подытожил, что в Украине надо прекратить "обдирать едва живых предпринимателей", потому что, с его слов, государственному бюджету для военных нужд столько денег не нужно, их хватает.