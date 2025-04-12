Об этом в субботу, 12 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и Укринформ. Проект реализован в рамках борьбы с изменением климата при поддержке испанского правительства, стоимость строительства – 30 миллионов гривен.

Смотрите также Финляндия полностью отказалась от использования угля в энергетике

Что известно об электростанции

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук, это важный шаг в условиях российских атак на энергетику. Добытая энергия будет обеспечивать административные здания и объекты Зоны отчуждения.

Мощность солнечной электростанции – 763 кВт, а площадь застройки – почти 4 000 квадратных метров. Обсуждение проекта начались еще в 2019 году, однако процесс задержался из-за полномасштабного вторжения агрессора.

Как выглядит электростанция в Чернобыле: смотрите фото

Эта территория, как никакая другая в Украине, подходит для того, чтобы развивать здесь именно проекты возобновляемой энергетики, солнечную и ветровую генерацию,

– отметила чиновница.

Что говорит посол Испании

Посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хагу рассказал, что его страна поддерживает украинский народ с начала российского вторжения, в частности в военно-политической и экономической сферах.

Я хочу также выразить свое восхищение украинским правительством, которое, несмотря на войну, занимается будущими проектами "зеленого" восстановления для устойчивого развития Украины,

– отметил он.

Государства и в дальнейшем будут сотрудничать в так называемых "зеленых" проектах.

У "Радио Свобода" показали электростанцию: смотрите видео

К слову, в 2008 году Украина подписала договоры по сокращению выбросов парниковых газов с японским и испанским правительствами в рамках Киотского протокола. Речь идет о тепло-, термомодернизации, утепление зданий и тому подобное.

Напомним, 14 февраля российский "Шахед" попал в саркофаг Чернобыльской АЭС. В Greenpeace считают, что из-за пожара и повреждения конструкция больше не функционирует должным образом.