Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,80 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (-40 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок), за даними finance.ua.

(-92 копійки), а продають – за (-37 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,43 гривні (-84 копійки), а продаж – 41,37 гривні (-29 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 39,15 гривні (-46 копійок).

(-62 копійки), а продаж – (-46 копійок). Євро купують по 40,87 гривні (-53 копійки), а продають за 41,20 гривні (-40 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що цього тижня учасники готівкового валютного ринку спробують ще раз змінити тенденції, що панують на ринку від початку січня, користуючись перехідною датою та посиленням виплат зарплат українцям.