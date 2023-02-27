Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (без змін проти 24 лютого), а купити за 39,85 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,30 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,35 гривні (-15 копійок), а продають – за 39,70 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,27 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,66 гривні (-34 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,49 гривні (-11 копійок), а продаж – 39,61 гривні (-9 копійок).

(-11 копійок), а продаж – (-9 копійок). Євро купують по 41,40 гривні (-30 копійок), а продають за 41,60 гривні (-25 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу зауважив, що наразі немає питомих передумов до глобальних курсових змін. З огляду на вплив таких економічних чинників:

помірний рівень інфляції,

стабільні облікова ставка та офіційний курс валют,

обсяги міжнародної макрофінансової допомоги.