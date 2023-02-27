Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 27 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,40 гривны (без изменений против 24 февраля), а купить за 39,85 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,30 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,35 гривны (-15 копеек), а продают – за 39,70 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,27 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,66 гривны (-34 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,49 гривны (-11 копеек), а продажа – 39,61 гривны (-9 копеек).
- Евро покупают по 41,40 гривны (-30 копеек), а продают за 41,60 гривны (-25 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу отметил, что в настоящее время нет удельных предпосылок для глобальных курсовых изменений. Учитывая влияние таких экономических факторов:
- умеренный уровень инфляции,
- стабильные учетная ставка и официальный курс валют,
- объемы международной макрофинансовой помощи
Следовательно, по всем признакам в период с 27 февраля по 5 марта наличный курс доллара, несмотря на возможные несущественные колебания на 0,3 – 0,5 гривен, сохранится в своем привычном коридоре. 39,5 – 40,5 гривны за доллар.