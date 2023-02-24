Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,40 гривны (+5 копеек против 23 февраля), а купить за 39,90 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,10 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,50 гривны (+33 копейки), а продают – за 39,77 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(+33 копейки), а продают – за (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,30 гривны (+2 копейки), а продажа – 42 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,60 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,70 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 41,70 гривны (-5 копеек), а продают за 41,85 гривны (-10 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.

Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.