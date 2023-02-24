Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 24 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (+5 копійок проти 23 лютого), а купити за 39,90 гривні (без змін).

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  • Готівкове євро банки купують за 41,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,10 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 39,50 гривні (+33 копійки), а продають – за 39,77 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,30 гривні (+2 копійки), а продаж – 42 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,70 гривні (+5 копійок).
  • Євро купують по 41,70 гривні (-5 копійок), а продають за 41,85 гривні (-10 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.

Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.

Анна Золотько

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

На мій погляд, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,5 – 40,3 гривні за долар.