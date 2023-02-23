Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,35 гривні (-5 копійок проти 22 лютого), а купити за 39,90 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,30 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,17 гривні (-11 копійок), а продають – за 39,85 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,28 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,08 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,55 гривні (+3 копійки), а продаж – 39,65 гривні (без змін).

(+3 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,75 82 гривні (-23 копійки), а продають за 41,95 гривні (-5 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.

Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.