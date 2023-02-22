Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (-10 копійок проти 21 лютого), а купити за 39,95 гривні (-1 копійка).

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Готівкове євро банки купують за 41,60 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,40 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,28 гривні (-30 копійок), а продають – за 39,77 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають – за (-11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,48 гривні (-24 копійок), а продаж – 42,08 гривні (-21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,52 гривні (-18 копійок), а продаж – 39,65 гривні (-15 копійок).

(-18 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 41,82 гривні (-23 копійки), а продають за 42 гривні (-21 копійка).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.

Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.