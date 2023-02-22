Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,40 гривны (-10 копеек против 21 февраля), а купить за 39,95 гривны (-1 копейка).

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Наличное евро банки покупают за 41,60 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,40 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,28 гривны (-30 копеек), а продают – за 39,77 гривны (-11 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают – за (-11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,48 гривны (-24 копеек), а продажа – 42,08 гривны (-21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,52 гривны (-18 копеек), а продажа – 39,65 гривны (-15 копеек).

(-18 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 41,82 гривны (-23 копейки), а продают за 42 гривны (-21 копейка).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.

Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.