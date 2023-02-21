Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,50 гривні (-5 копійок проти 20 лютого), а купити за 39,96 гривні (-2 копійки).

Цікаво Долар впав майже на 1 гривню з початку року: чому це відбувається в умовах війни

Готівкове євро банки купують за 41,70 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,50 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,58 гривні (-9 копійок), а продають – за 39,88 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають – за (-9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,72 гривні (-35 копійок), а продаж – 42,29 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,70 гривні (-10 копійок), а продаж – 39,80 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 42,05 гривні (-7 копійок), а продають за 42,21 гривні (-11 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.

Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.