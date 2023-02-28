Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,80 гривны (-50 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (-40 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек), по данным finance.ua.

(-92 копейки), а продают – за (-37 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,43 гривны (-84 копейки), а продажа – 41,37 гривны (-29 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 39,15 гривны (-46 копеек).

(-62 копейки), а продажа – (-46 копеек). Евро покупают по 40,87 гривны (-53 копейки), а продают за 41,20 гривны (-40 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что на этой неделе участники наличного валютного рынка попытаются еще раз изменить господствующие на рынке тенденции с начала января, пользуясь переходной датой и усилением выплат зарплат украинцам.