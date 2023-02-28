Курс доллара резко упал

В комментарии 24 Каналу, банкир Анна Золотько рассказала, что общая причина укрепления гривны – превышение предложения наличной валюты над спросом. Она объясняет, что этот тренд остается актуальным на протяжении последних двух месяцев: с одной стороны, из-за увеличения предложения, с другой – из-за падения спроса.

Обратите внимание Доллар обрушился ниже психологической отметки

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Относительно последнего часть его пошла на безналичный рынок в механизм приобретения валюты по курсу межбанка с размещением на трехмесячном депозите. Часть просто ушла с рынка из-за всеобщего оживления потребительского спроса. Проще говоря, украинцы стали больше тратить деньги в магазинах, покупать то, что раньше откладывали ради формирования финансового запаса. Все вместе и сформировало тренд по укреплению гривны.

Обратите внимание! По мнению Золотько, резкое падение в начале этой недели является слишком резким и может объясняться лишь ажиотажем.

Украинцы продают доллары

Банкир объясняет, те участники наличного рынка, которые готовились к переходной дате, формируя запас валюты для продажи на растущем рынке, похоже, отчаялись в возможности возврата устойчивого тренда на подорожание доллара из-за сезонного фактора. Так что это спровоцировало массовую распродажу долларов, пока курс не опустился еще ниже.

Также тренд поддержали и обычные украинцы, которые спешат продать валютные сбережения. Речь идет в основном о небольших суммах: если в ближайшей перспективе человек планировал обменять доллары или евро на гривну, чтобы совершить какую-нибудь покупку, он спешит сделать это как можно скорее, чтобы получить больше гривны.

В общем, это провоцирует волну распродажи долларов и приводит к ситуативному всплеску предложения на рынке.

– резюмирует Золотько.

Какая сегодня ситуация на наличном рынке

28 февраля наличный доллар в банках Украину можно продать в среднем за 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек).

Украину можно продать в среднем за 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек). В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек).

покупают доллар США в среднем за 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 39,15 гривны (-46 копеек).

Сравняются ли наличный и официальный курс

Учитывая резкое падение курса возникает вопрос: может ли в ближайшее время сравняться наличный и официальный курс НБУ, зафиксированный на уровне 36,6 гривны за доллар. По мнению банкира, это маловероятно.

Она объясняет, что за нижним пределом укрепления теоретически может стать курс межбанка (то есть официальный +1%) плюс дополнительная комиссия банков за приобретение безналичных долларов с размещением на трехмесячном депозите.

То есть примерно речь идет о курсе в пределах 37,3 – 37,6 гривны за доллар. Однако следует учитывать еще и психологические факторы – все же покупка безналичных долларов менее удобна из-за трехмесячной задержки обналичивания и ограничения по максимальной месячной сумме покупки валюты. Так что, скорее всего, 38 – 38,2 гривны за доллар стоимость доллара упасть не сможет. Но на практике все еще сложнее,

– замечу Золотько.

В скором времени курс доллара может пойти вверх

Банкир объясняет, что обычно за подобными ажиотажными волнами проходят ровно противоположные. Поскольку за время ажиотажа формируется навес отложенного спроса, как вот сейчас, или предложения, как происходит во время стремительного роста курса. Что достаточно логично, ведь покупать что-либо, когда оно стремительно дешевеет, желающих значительно меньше, ведь большинство ждет еще более выгодную цену.

Так что за этой волной укрепления придет волна ослабления гривны. Она будет менее мощной, но именно во время нее наличный рынок будет искать новое равновесное значение. Самый сложный вопрос заключается в том, где именно остановится волна ревальвации наличной гривны. К сожалению, честный ответ на этот вопрос может дать только рынок,

– резюмирует Золотько.

Интересно! Банкир также отметила, что поскольку курсы гривны к другим валютам перечисляются через пару гривна/доллар, падение курса наличного доллара автоматически приведет к удешевлению и других иностранных валют по отношению к гривне.