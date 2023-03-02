Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (-10 копійок проти 1 березня), а купити за 39,20 гривні (-10 копійок).

Цікаво Гривня зміцнюється: чи наблизиться готівковий курс долара до офіційного

Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,35 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,57 гривні (-38 копійок), а продають – за 39,17 гривні (+75 копійок), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають – за (+75 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (+32 копійки), а продаж – 41,36 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,85 гривні (-2 копійки), а продаж – 39 гривень (+2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 40,92 гривні (+24 копійки), а продають за 41,19 гривні (+24 копійки).

Чому гривня зміцнюється

Так відбувається через те, що на валютному ринку наразі достатньо пропозиції долара. Як розповів 24 Каналу банкір Герман Марченко, його обсяг на 5 – 7% перевищує попит. Причин на це є кілька: