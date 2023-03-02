Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,40 гривны (-10 копеек против 1 марта), а купить за 39,20 гривны (-10 копеек).

Интересно Гривна укрепляется: приблизится ли наличный курс доллара к официальному

Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,35 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,57 гривны (-38 копеек), а продают – за 39,17 гривны (+75 копеек), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают – за (+75 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (+32 копейки), а продажа – 41,36 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,85 гривны (-2 копейки), а продажа – 39 гривен (+2 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,92 гривны (+24 копейки), а продают за 41,19 гривны (+24 копейки).

Почему гривна укрепляется

Так происходит потому, что на валютном рынке пока достаточно предложения доллара. Как рассказал 24 Каналу банкир Герман Марченко, его объем на 5 – 7% превышает спрос. Причин тому несколько: