С чем связана такая ситуация на наличном рынке и каков запас для удешевления доллара на наличном рынке, рассказал в комментарии 24 Канала банкир Антон Куренный. По мнению эксперта, это может быть результатом внедрения Нацбанком долларовых депозитов по официальному курсу.

Антон Куренный Дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банк Основной причиной укрепления национальной валюты стал дефицит гривны на наличном рынке. Также могли повлиять два фактора: возможно, инструмент в виде трехмесячного валютного депозита принес на наличный рынок профицит валюты. Также вероятно, что аграрии начали продавать валюту перед сезоном.

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При этом, по словам эксперта, вряд ли наличный курс гривны приблизится к официальному. " Пока мы не видим такого сценария, но уже сегодня были торги на уровне 38,50 гривны», – говорит банкир.

По мнению эксперта, длительного подешевления доллара на наличном рынке в Украине может не состояться, поскольку в таком случае украинцам будет выгоднее купить долларовые наличные, чем вкладывать деньги в депозиты.

При приближении курса до 38 гривен мы получим ситуацию, когда инструмент, позволяющий зарабатывать и хеджировать валютные риски населения, перестанет быть таким популярным. Но я думаю, что рынок вернется ближе к уровням 39,50. – 39,40 гривны за доллар,

– говорит он.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 28 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (-50 копеек), а продают в среднем за 41,60 гривен (-40 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,43 гривны (-84 копейки), а продажа – 41,37 гривны (-29 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 39,15 гривны (-46 копеек).

Евро покупают по 40,87 гривны (-53 копейки), а продают по 41,20 гривны (-40 копеек).