З чим пов'язана така ситуація на готівковому ринку та який є запас для здешевлення долара на готівковому ринку, розповів у коментарі 24 Каналу банкір Антон Курінний. На думку експерта, це може бути результатом впровадження Нацбанком доларових депозитів за офіційним курсом.

Антон Курінний Дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банк Основною причиною зміцнення національної валюти став дефіцит гривні на готівковому ринку. Також могли вплинути два фактори: можливо, інструмент у вигляді 3-місячного валютного депозиту приніс на готівковий ринок профіцит валюти. Також є вірогідність, що аграріі почали продавати валюту перед сезоном.

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При цьому, за словами експерта, навряд готівковий курс гривні наблизиться до офіційного. "Поки ми не бачимо такого сценарію, але вже сьогодні були торги на рівні 38,50 гривні", – каже банкір.

На думку експерта, тривалого подешевшання долара на готівковому ринку в Україні може не відбутися, оскільки у такому разі українцям буде більш вигідно купити доларову готівку, аніж вкладати гроші в депозити.

При наближенні курсу до 38 гривень ми отримаємо ситуацію, коли інструмент, який давав змогу заробляти та хеджувати валютні ризики населення, перестане бути таким популярним. Але я думаю, що ринок таки повернеться ближче до рівнів 39,50 – 39,40 гривні за долар,

– каже він.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,80 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (-40 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,43 гривні (-84 копійки), а продаж – 41,37 гривні (-29 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 39,15 гривні (-46 копійок).

Євро купують по 40,87 гривні (-53 копійки), а продають за 41,20 гривні (-40 копійок).