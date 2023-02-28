Динаміка інтервенцій на міжбанку від НБУ показує скорочення інтервенцій НБУ, щоб покрити попит на валюту. Економіст Данило Монін, у коментарі 24 Каналу, зауважує, що Україна отримала чималу суму від Світового банку та США, що своєю чергою позначилось на готівковому курсу.

Цікаво Курс долара обвалився: чи варто вже зараз купувати валюту

Данило Монін Економіст Україні в лютому було надано мало коштів (до 23 лютого) лише близько 500 мільйонів доларів. Водночас думаю обіцянку поставити гранти від Світового банку та уряду США дають впевненість, що міжнародні резерви за підсумками другого місяця 2023 року (якщо гроші зайдуть до 1 березня) знову збільшуватимуться. На цьому тлі ринок, ймовірно, реагує розпродажем валюти.

Готівковий курс 28 лютого

28 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок).

України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок). В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок).

купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 39,15 гривні (-46 копійок).

Цікаво! Банкір Герман Марченко вважає, що серед причин, які могли спричинити різке зниження курсу, цілком може бути надлишок готівкової валюти, тобто пропозиція на 5 – 7% вища за наявний попит.

До якого рівня може опуститись готівковий курс

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, спрогнозувала, що курс може бути в межах 37,3 – 37,6 гривні за долар, однак навряд готівковий зрівняється з офіційним, який наразі складає 36,6 гривні. Разом з тим зауважу, що варто зважати й на психологічні чинники.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Тож скоріш за все нижче 38 – 38,2 гривні за долар вартість долара впасти не зможе.

Також банкірка застерігає, що після подібного падіння та хвилі ажіотажу може слідувати рівно протилежна. На думку Золотько, вона буде менш потужна, але саме під час неї готівковий ринок шукатиме нове рівноважне значення.