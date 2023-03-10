Чи може курс обвалитися ще більше
Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що подальше зміцнення гривні малоймовірне, адже для цього немає економічно обґрунтованих підстав.
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Можна сказати, що наразі готівковий курс є оптимальним в умовах війни. І найголовніше: це позитивне свідчення стабілізації економіки країни після виснажливого зимового періоду.
Основні причини курсової стабільності, на думку Марченка:
- помірний рівень інфляції (менше ніж 1% в місяць);
- потужна макрофінансова допомога передовсім від ЄС США, Великої Британії (понад 6 мільярдів доларів за січень – лютий);
- надходження валюти від експортних угод (збіжжя, метал тощо);
- ефективні дії регулятора, спрямовані на досягнення балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту внаслідок валютних інтервенцій та нових депозитних "конвертаційних" програм;
- незмінні облікова ставка та офіційний курс валют;
- ефективні дії ЗСУ та психологічна стійкість українців;
- поступове зростання бізнес-активності, збільшення довіри громадян до банківської системи тощо.
Готівковий курс наступного тижня
Банкір зазначає, що готівковий курс в обмінних пунктах наступного тижня буде стабільним і прогнозованим, тож в період з 13 по 19 березня глобальних змін не передбачається:
- курсові коливання можливі в розмірі 0,3 – 0,5 гривні,
- готівковий курс перебуватиме в межах 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривні за євро.
Судячи з усього, у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах, що неодмінно позитивно позначиться на економічному розвитку країни вже у квітні – травні 2023 року,
– прогнозує Марченко.
Який зараз ситуація на готівковому ринку
Курс валют у банках
- 10 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні (-10 копійок проти 9 березня), а купити за 38,70 гривні (-15 копійок).
- Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривні (-11 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,17 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,54 гривні (-21 копійка).
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (без змін), а продаж – 40,52 гривні (-20 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,49 гривні (-11 копійок).
- Євро купують по 40,30 гривні (-5 копійок), а продають за 40,55 гривні (-10 копійок).