Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 13 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні (без змін порівняно із 10 березням), а купити за 38,70 гривні (також без змін).
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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,82 гривні (+7 копійок).
Курс в обмінниках України
В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (+3 копійки), а продають – за 38,51 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (+32 копійки), а продаж – 40,96 гривні (+44 копійки).
Курс на чорному ринку
На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (без змін), а продаж – 38,49 гривні (без змін).
Євро купують по 40,64 гривні (+34 копійки), а продають за 40,89 гривні (+33 копійки).
Чи може гривня зміцнитися ще більше
- Як повідомив банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу, подальше зміцнення гривні малоймовірне, адже для цього немає економічно обґрунтованих підстав.
За словами банкіра, що готівковий курс в обмінних пунктах наступного тижня буде стабільним і прогнозованим, тож в період з 13 по 19 березня глобальних змін не передбачається.
Курсові коливання можливі в розмірі 0,3 – 0,5 гривні, готівковий курс перебуватиме в межах 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривні за євро.