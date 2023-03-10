Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні (-10 копійок проти 9 березня), а купити за 38,70 гривні (-15 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,17 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,54 гривні (-21 копійка), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – за (-21 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (без змін), а продаж – 40,52 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,49 гривні (-11 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-11 копійок). Євро купують по 40,30 гривні (-5 копійок), а продають за 40,55 гривні (-10 копійок).

Яким буде курс наступного тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зауважив, що судячи з усього, у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах, що неодмінно позитивно позначиться на економічному розвитку країни вже у квітні – травні 2023 року.