Когда в Украине введут цифровую гривну

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, заявил, что уже в этом году Украина может ввести цифровую гривну Однако перед этим анонсировалось, что е-гривна появится не раньше 2024 года.

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Федоров даже добавил, что станет первым, кто планирует получать зарплату в такой валюте.

Кроме того, к такому введению готов и Нацбанк. Ведь, по информации эксперта Василия Матия, для этого технологически уже все готово.

Есть ли разница между цифровой и безналичной гривной

В целом, внедрение цифровой гривны важно для экономической безопасности Украины, ведь благодаря блокчейной транзакции станут прозрачными, что поможет бороться с коррупцией и незаконным отмыванием средств.

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И хотя цифровые деньги будут выполнять те же функции, что и обычные гривны, между ними есть определенная разница. Как рассказывает 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, безналичная гривна доступна только через наличные операции или через взаимодействие банковских систем. А цифровая – нет.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Цифровая гривна – это совершенно новое платежное средство, которое никак не связано с традиционной банковской системой. Например, эмиссия и контроль такой гривны осуществляется полностью через центральный банк и распространяется благодаря виртуальному банку. То есть это принципиально совсем другой подход.

Важно понимать, что цифровые валюты не заменят украинцам все традиционные способы оплаты. Эти две системы могут вполне нормально дополнять друг друга. А страна от этого может иметь только преимущества.