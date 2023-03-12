В компании поздно вечером 11 марта сообщили, что работа всех терминалов IBOX возобновлена. В IBOX заявили, что за три дня возобновили работу всего парка терминалов и они работают на полную мощность.

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Работу терминалов возобновили 11 марта

Отмечается, что терминалы готовы принимать платежи по основным услугам, в частности:

Monobank,

А-Банк,

ПУМБ,

ОТП Банк,

Sportbank,

Unex Bank,

Lifecell,

Vodafone,

Kyivstar и другие.

Олег Гороховский, соучредитель monobank, также подтвердил, что терминалы IBOX снова принимают пополнение.

IBOX BANK лишили лицензии: что известно

Национальный банк отозвал лицензию и ликвидировал АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге. Банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру.

Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Решению вывести "IBOX банк" с рынка предшествовали многочисленные предупреждения и штрафы, которые ему выписывал регулятор. Только за последние два года НБУ выдал банку предупреждение за нарушение правил финансового мониторинга, оштрафовал банк на 10 миллионов гривен и даже отстранил его должностное лицо.

Официальными владельцами банка, по данным НБУ, являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98%). Как пишет "Экономическая правда", одним из влиятельных лиц в "IBOX банке" является Евгений Березовский.

В 2016 году он стал главой правления банка и "завел" у него собственную сеть терминалов самообслуживания IBOX, в честь которой впоследствии переименовали учреждение. С конца 2017 по август 2021 Березовскому принадлежали 6% акций банка.

11 марта стало известно, что в новые санкции СНБО также попало ООО "Финансовая Компания Лео", тесно связанное с IBOX банком. "Финансовая Компания Лео" специализируется на расчетах за онлайн игры и игровые продукты.

Основательницей "Финансовая Компания Лео" является Алена Шевцова. Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.