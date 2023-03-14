Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що минулого тижня курс долара на готівковому ринку здебільшого знаходився поблизу позначки 38,5 гривень за долар, яку, вочевидь, можна вважати новою рівноважним рівнем.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це відбулося після досить різкого здешевшання американської валюти в понеділок, яке сталося через ще одну хвилю розчарування серед учасників ринку: зростання курсу напередодні багато хто сприйняв як сигнал про зростання попиту, проте значної зацікавленості у придбанні готівкового долара так і не відбулося.

Населення менше купує валюти

Золотько підкреслює, що в четвер та п’ятницю (9 – 10 березня) денний обсяг купівлі готівкової валюти скоротився до 50 мільйонів доларів, це на 8 – 9 мільйонів доларів менше за середні показники у ці дні від початку року.

При цьому ж загальна різниця між придбаною та купленою населенням валютою скоротилася з 20 – 25 мільйонів доларів на день до 15 – 16 мільйонів доларів.

Чого чекати від курсу цього тижня

Цього тижня учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати готівковий курс поблизу нової рівноважної позначки, вважає банкірка Анна Золотько. Разом з тим вона підкреслює, що загальні тенденції роблять цю задачу доволі складною.

Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Який сьогодні готівковий курс