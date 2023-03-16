Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,30 гривны (+20 копеек против 15 марта), а купить за 38,75 гривны (+10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,43 гривны (+11 копеек), а продают – за 38,69 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продают – за (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,91 гривны (-34 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,58 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,70 гривны (+10 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 40,61 гривны (-33 копейки), а продают за 40,95 гривны (-16 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе участнику наличного рынка постараются по крайней мере удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки. Вместе с тем, она подчеркивает, что общие тенденции делают эту задачу довольно сложной.