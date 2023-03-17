Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,35 гривны (+5 копеек против 16 марта), а купить за 38,75 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,24 гривны (-16 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,40 гривны (-3 копейки), а продают – за 38,75 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают – за (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,65 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,02 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,62 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,72 гривны (+2 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,78 гривны (+17 копеек), а продают за 41,01 гривны (+6 копеек).

Чего ждать от курса на следующей недели

В комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко рассказал, что в период с 20 по 26 марта на валютном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: при незначительных временных колебаниях, не превышающих 0,3 гривны, наличный курс доллара и евро будут оставаться на стабильном уровне.