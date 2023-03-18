Нові курсові межі

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, розповів, що після періоду поступового зміцнення гривні в середньому на 4 – 5% (з другої половини лютого до початку березня) були сформовані нові курсові межі.

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Ці межі економічно зумовлені кількома чинниками:

тимчасовим превалюванням пропозиції над попитом (у межах 5 – 7%),

низьким рівнем інфляції (із січня по лютий інфляція не перевищила 1,5%),

суттєвими фінансовими "вливаннями" від міжнародних партнерів, що за 2 місяці року склали понад 6,3 мільярда доларів (це дало змогу зміцнити державний бюджет, що вкрай важливо).

Ситуація на валютному ринку

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Всі інші умови, від яких залежить ситуація на валютному ринку, наступного тижня залишаться майже без змін: це і стабільні облікова ставка та офіційний курс валют, експортні надходження за продаж збіжжя, макрофінансова допомога в достатньому обсязі для покриття витрат бюджету тощо.

Банкір зауважив, що з останньої декади березня очікується суттєве пожвавлення підприємництва: початок посівної, а також великі підприємства за умов стабілізації енергосистеми України поступово поновлять свої потужності. Крім того, деякою мірою варто очікувати збільшення експортних надходжень до бюджету, принаймні це стосується металопродукції, експорту добрив тощо.

Марченко вважає, що впродовж останніх кількох місяців була створена досить міцна основа для продовження боротьби з ворогом. І зараз відсутні будь-які причини, які б могли економічно чи психологічно похитнути країну.

Таким чином, наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривні за долар та 40 – 41 гривня за євро без помітних або ж базисних змін,

– прогнозує Марченко.

Який готівковий курс зараз

Долар

17 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,35 гривні (+5 копійок проти 16 березня), а купити за 38,75 гривні (без змін).

України можна продати в середньому за 38,35 гривні (+5 копійок проти 16 березня), а купити за 38,75 гривні (без змін). В обмінниках купують долар США в середньому за 38,40 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,75 гривні (+6 копійок).

купують долар США в середньому за 38,40 гривні (-3 копійки), а продають – за 38,75 гривні (+6 копійок). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,62 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,72 гривні (+2 копійки).

Євро