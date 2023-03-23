Необхідна сума наразі становить 411 мільярдів доларів, що на 62 мільярди більше за попередній прогноз.

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Світовий банк збільшив свою оцінку того, скільки Україні знадобиться для свого відновлення та реконструкції, виходячи з збитків, завданих протягом першого року вторгнення Росії.

Нова цифра, за спільною оцінкою банку, уряду України, Європейської комісії та ООН, більша за прогнозований ВВП України на 2022 рік у 2,6 раза.

Оцінка також показала, що вторгнення підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності та повернуло назад 15-річний прогрес розвитку.

Це протверезна цифра, яка показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці,

— сказала Анна Б’єрде, віцепрезидент Світового банку з Європи та Центральної Азії.

За даними Світового банку, збитки не зросли настільки, як можна було очікувати після перших трьох місяців через кілька факторів:

Найінтенсивніші конфлікти, які залишаються обмеженими територіями, які вже зазнали значної шкоди;

деякі потреби країни вже задоволені урядом разом із міжнародною підтримкою;

уряд здатний підтримувати потік основних послуг.

У рамках оцінки Світовий банк кількісно оцінив пряму фізичну шкоду інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя та засоби до існування людей.

Світовий банк уже мобілізував для України 20,6 мільярда доларів США, включно з охороною здоров’я та транспортом.

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