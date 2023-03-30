Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За ого словами, радянський винищувач МіГ-29 не здатний протистояти російському Су-30, саме тому ЗСУ потрібні західні F-16.

Дивіться також МіГ-29: основні характеристики та можливості винищувачів, які Словаччина передала Україні

МІГ-29 залишився в 4 поколінні, в 70 – 80 роках. Літак F-16 або інші літаки F-серії пройшли кілька етапів глибокої модернізації: у них замінено бортове обладнання, бортову станцію радіолокації, додано озброєння, яке працює з радаром та іншими компонентами літака. "МІГ-29 залишився в Радянському союзі, і протистояти російському Су-30 неможливо,

– пояснив Юрій Ігнат.

Довідка. МіГ-29 має дальність видимості лише 60 кілометрів зі своїми радіолокаційними станціями (РЛС), а дальність стрільби – лише 30 кілометрів. Натомість сучасні російські літаки Су-35 мають радіус видимості понад 200 кілометрів і дальність стрільби понад 100 кілометрів.

Українська авіація потребує сучасних винищувачів

Речник нагадав, що українські льотчики у перші дні повномасштабного вторгнення Росії робили неможливі речі: два літаки могли атакувати 10 ворожих винищувачів.

На гранично низьких висотах льотчики ЗСУ погрожували росіянам, відтісняючи їх під наші системи ППО. Завдяки такій тактиці вдавалося знищувати ворогів. Постійно так воювати ми не можемо, адже збройні сили Росії мають кількісні та технологічні переваги в авіації,

– додав Ігнат.

Які літаки отримає Україна: актуально